Владимирский композитор написал музыку к первому фильму, снятому в космосе. Вы уже оценили первый...

Владимирский композитор написал музыку к первому фильму, снятому в космосе.Вы уже оценили первый художественный фильм, снятый в космосе? Драму "Вызов" считают большим событием для кинематографа. Ну а для владимирцев- еще большее событие - ведь музыку к фильму написал наш с вами земляк- Сергей Черемисинов. Познакомимся?Спокойная, медитативная, космическая. Музыка, которая уносит в другое пространство. Именно такую пишет владимирский композитор - Сергей Черемисинов. Тягу к музыке мужчина почувствовал еще ребенком, когда вместе с мамой пошел на отчетный концерт в музыкальную школу. И сам пошел учиться.Сергей Черемисинов, композитор:- Я начинал со скрипки, потом учился играть на фортепиано, параллельно со скрипкой и потом уже самоучкой учился играть на гитаре, барабанах, бас-гитаре ну и соответственно писать музыку.Свою первую композицию Сергей написал в 14 лет, а первый альбом выпустил в 24 года. Сейчас в его музыкальном портфолио - 100 композиций и 34 релиза почти на всех музыкальных площадках.Сергей Черемисинов, композитор:- У меня достаточно большое портфолио, в основном оно состоит из рекламных роликов, документального кино. В принципе были и полнометражные фильмы, много короткого метра, но в целом почему-то так сложилось что в основном это фешн-индустрия.На творчество Сергея Черемисинова повлияли композиторы Дебюсси, Адель Коженевский, Александр Депла и Любомир Мельник. Свою музыку Сергей пишет дома в обустроенной студии. Шутит, что его работа похожа на "офисную"Сергей Черемисинов, композитор:- Музыка близкая больше к неоклассике, к эмбиант музыке и в целом к киномузыке. То есть, это что-то спокойное по большей части какое-такое умиротворенное что-ли.В кино Сергей пришел 9 лет назад. Издал свой первый смешанный альбом саундтреков. Но понял, что сердце его лежит к "большим" форматам.Сергей Черемисинов, композитор:- Если ты например пишешь к фильму, то всегда это связанно с тем, что музыка адаптируется под картинку и поэтому надо очень часто ее как-то ломать, придумывать какие-то переходы достаточно резкие, но при этом так, чтобы они, не звучали слишком резко. Вот а к трейлеру это уже давно устоявшийся жанр и там есть своя каноничная структура, в которой все пишется.Написать музыку к перовому фильму, снятому в космосе, помогла удача. Создатели услышали "космические" мотивы в мелодии владимирского композитора и отправили письмо на почту. Про работу над фильмом он никому не рассказывал. Это был его "космический" секрет.Сергей Черемисинов, композитор:- Мне написал ассистент режиссера Клима Шипенко, она написала мне на почту, это письмо попало в спам. Я его обнаружил спустя две недели, ответил на него, спустя несколько дней мне пришлось выйти на самого Клима, потому что я не получил ответа от ассистента. И с Климом у нас уже завязалась переписка.Пока съемки проходили на орбите Земли, на расстоянии 400 километров от режиссера, команда композиторов трудилась над звуковым сопровождением. Несмотря на то, что Сергей работал в команде музыкантов, основной объем работы выполнят именно он.Сергей Черемисинов, композитор:- В "Вызове" я написал большую часть музыки как композитор, плюс, было еще несколько композиторов которые работали параллельно со мной. В первую очередь это Николай Ростов, так же к одной из сцен написал композицию Сергей Петухов."Вызов" Сергей бросил и самому себе. Бессонные ночи, а потом еще три оркестровых сессии по 4 часа. Все чтоб сделать "классную" музыку к хорошему фильму.Сергей Черемисинов, композитор:- За пол года работы у меня почти не было выходных, я работал зачастую до поздней ночи. но это определенно стоило того потому что ты сразу видишь результат и виден масштаб работы для которой это все пишется, это мотивировало не опускать руки.Чтобы передать атмосферу бескрайнего космоса Сергей посмотрел фильм дважды. Сначала полуторачасовой "черновик", а затем режиссерскую версию продолжительностью пять часов. Туда вошли все отснятые кадры.- Впечатления были как будто это какое-то документальное кино но, документальное кино при этом игровое. Это странно, но интересно.Интересно соединяется и гений композитора с мастерством исполнения. Сергей уверен что "Вызов" это новая страница в его творчестве.Возможность, бесконечная, как космос.Ангелина Свищ, Андрей Беляков "Вести-Владимир".