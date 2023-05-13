Чем может помочь владимирский школьник, неравнодушный к судьбе бездомных животных. Ангелы на...

Чем может помочь владимирский школьник, неравнодушный к судьбе бездомных животных.Ангелы на защите животных. Чем может помочь обычный школьник, которого заботит судьба бездомных существ? Благотворительный фонд "Ангела дом" пригласил в ряды зооволонтеров учащихся из Суздаля и Павловской средней школы. Вместе они навестили пушистых друзей в приюте "Валента". Мария Городская тоже не осталась в стороне.Хоть раз заглянув в эти щенячьи глазки, невозможно остаться равнодушным к горю братьев наших меньших. Несколько сотен брошенных животных, и каждое хочет почувствовать любовь и ласку, которые они, может, никогда не видели со стороны своих бывших хозяев.Вика, зооволонтёр:- Есть такое выражение - можно сказать, что человек хороший, если у него есть собака, которая его любит. Животные - это часть нашей души. Даше когда тебе грустно, ты можешь взять собаку, погладить её. Она никогда тебя не обидит и не предаст.Предают взрослые люди, дети - спасают. У двенадцатилетней Вики три собаки и столько же кошек. Со слезами рассказывает - не может представить свою жизнь без них. Чтобы хоть как-то сгладить одиночество животных в приюте, зооволонтёры привозят с собой вкусняшки и другие нужные брошенным питомцам вещи. Этот выезд стал возможным благодаря Фонду президентских грантов.Ангелина Владимирова, руководитель благотворительного фонда защиты домашних и диких животных "Ангела дом":- Наша миссия - рассказать детям о зооволонтёрстве в принципе, приобщить их к нему. Возможно, многие из этих ребят будут приходить сюда не раз, я надеюсь. И будут оказывать этому приюту помощь на постоянной основе.Ещё в "Ангела доме" учат как красиво"рекламировать" бездомных животных - так у каждого питомца появляется шанс когда-нибудь стать домашним и любимым.Ольга Баранова, учитель начальных классов Павловской средней общеобразовательной школы:- Маленькие дети - это благодатная почва для того, чтобы принимать хорошее и доброе. Они сейчас очень отзывчивые, очень эмоциональные. Откликаются на любую такую просьбу.А собаки дружелюбно машут хвостом - всё ещё верят людям и ждут, что за ними обязательно придут. И больше не бросят.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".