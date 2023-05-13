Любовь Успенская поделилась неожиданными подробностями своей жизни.

Любовь Успенская поделилась неожиданными подробностями своей жизни., даже на пороге 70-летия продолжает активно работать, выпускает новые песни, успешно сотрудничает с молодыми артистами и даже начала читать рэп. Но недавно, знаменитая певица и актриса поделилась шокирующими откровениями о случае, произошедшем в ее молодости.Как оказалось, Любовь Успенская находилась Нью-Йорке во время убийства Джона Леннона. Легендарному артисту на тот момент было всего 40 лет.Артистка вспомнила подробности того ужасного события. Любовь Залмановна находилась в ресторане, как услышала звуки полицейских сирен и увидела проносящиеся мимо машины скорой помощи. И потом певица поняла, что они ехали на место убийстваДжона Леннона, труп которого находился буквально в 100 метрах от Успенской.Других деталей трагического происшествия Любовь Успенская рассказать не смогла.Такими пикантными подробностями своей жизни певица поделилась в подкасте "Неформат". В гости она пришла со своей единственной дочерью, в которой видит свою преемницу. Девушка уже изрядно оттюнинговала свою внешность, не уступая в этом звездной матери, и взяла сценический псевдоним Pacha Tati. Пока никаких значимых успехов в пении Татьяна не добилась.