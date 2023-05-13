На строительство новой суперсовременной школы в Суздале направят более 1,8 млрд рублей из...

На строительство новой суперсовременной школы в Суздале направят более 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.6 мая Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал изменения в федеральный бюджет о дополнительном финансировании Владимирской области в сфере образования. На строительство школы в Суздале на 2023 год запланировано 618,4 млн рублей, на 2024 год – 1 млрд 260 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.10 мая Александр Авдеев поручил подготовить соответствующие изменения в областной бюджет и сделать со стороны региона все необходимые шаги для того, чтобы оперативно справиться с задачей, такой важной для социальной сферы города, который готовится встретить своё 1000-летие.Новая школа рассчитана на 1200 учеников. В проект суздальской школы заложены самые современные концептуальные и планировочные решения. В составе объекта – пять соединённых переходами корпусов. Он будет разделён на учебные и функциональные блоки: начальное звено, основная и средняя школа, столовая с буфетом на 625 мест, помещения для внеурочной деятельности и дополнительного образования, спортивно-оздоровительный комплекс с двумя спортивными и тренажёрным залами и бассейнами – 25-метровым и для малышей, обучающихся плаванию. Также в структуре школы предполагается интернат на 90 мест.На территории образовательного центра предусмотрены зоны отдыха, спортивные площадки, всесезонный стадион. В рамках благоустройства намечены не только стандартные мероприятия (озеленение, освещение), но и оборудование велопарковок.Фото пресс-службы Правительства Владимирской области