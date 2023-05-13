Певица Ольга Орлова широко отпраздновала крещение дочери.

Певица Ольга Орлова широко отпраздновала крещение дочери.Недавно известная певица Ольга Орлова во второй раз стала мамой. В начале февраля этого года на свет появилась девочка, которую назвали Анной. Сегодня же прошло торжественное событие – крещение малышки.Телеведущая рассказала поклонникам о грядущем мероприятии в социальных сетях. Экс-солистка группы "Блестящие"продемонстрировала на своей странице крохотное платье, в котором собралась крестить ребенка.Крестной Ольга Орлова выбрала телеведущую Ксению Бородину, с которой их связывают дружеские отношения. На церемонии присутствовала вся семья телеведущей, а таинство крещения снимал профессиональный фотограф.На церемонии Бородина блистала встрогом наряде в светлых оттенков, на голову же накинула шелковый платок с мелким орнаментом. Ольга Орлова появилась на крестинах в белоснежном костюме, который подчеркнул ее точеную фигуру.В личном блоге артистка неоднократно делилась, что вторая беременность далась ей нелегко. У Ольги Орловой разошлись ребра, что оказались достаточно неприятным приключением. После родов возвращение костей на место было болезненным и крайне сложным процессом.Также телеведущая отказалась от грудного вскармливания. По словам Орловой, она аллергик, поэтому ей приходится пить сильнодействующие препараты, которые не совместимы с кормлением ребенка.