Её создала мама 5-летнего мальчика, который скончался в ОДКБ в октябре прошлого года.

за отставку министра здравоохранения Владимирской области Артёма Осипова собрала уже более 62 тысяч . Её создала мама 5-летнего мальчика, который скончался в ОДКБ в октябре прошлого года.Ранее глава минздрава историю со смертью ребёнка. Ведомство провело внутреннюю проверку и пришло к выводу, что врач, оперировавший ребёнка, всё сделал правильно. При этом выявлено нарушение во взаимодействии между Юрьев-Польской районной больницей и Областной детской клинической больницей.Окончательные выводы сделает Следственный комитет, который возбудил по факту гибели 5-летнего мальчика.