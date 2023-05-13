Полюбившийся владимирцами Чебурашка вошел в топ-20 самых продаваемых фильмов мира за 2023...

Полюбившийся владимирцами "Чебурашка" вошел в топ-20 самых продаваемых фильмов мира за 2023 год.По данным The Numbers, отечественная комедия "Чебурашка" собрала в прокате $86 млн и занял 20-е место в мировом рейтинге кассовых фильмов 2023 года. Все сборы получены на внутреннем российском рынке.Фильм от режиссера Дмитрия Дьяченко вышел на большие экраны в январе 2023 года. За первые дни "Чебурашка" собрал более 2 млрд рублей. Такую сумму картине удалось собрать за рекордные для отечественного кино пять дней. Один миллиард лента собрала уже за три дня и далее только набирала темп.Фото из архива ГТРК "Владимир"