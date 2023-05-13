Предприниматели из Владимирской области отправили груз со стройматериалами в зону...

Предприниматели из Владимирской области отправили груз со стройматериалами в зону СВО.Пресс-служба правительства Владимирской области сообщила об отправке очередного груза в зону спецоперации.В составе груза стройматериалы, внедорожник и мощный дизель-генератор.Правительство Владимирской области также выразило благодарность предпринимателям, принимавшим участие в формировании груза, а также главе администрации Вяткинского сельского поселения Судогодского района Дмитрию Морозову и директору Вяткинской службы заказчика Ольге Куплиновой.Фото - пресс-служба правительства Владимирской области.