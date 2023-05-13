Прокуратура Владимирской области выявила 377 нарушений в реализации нацпроектов. Как сообщает...

Прокуратура Владимирской области выявила 377 нарушений в реализации нацпроектов.Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзор за реализацией национальных проектов в регионе стал приоритетом в деятельности прокуроров.Только за 4 месяца 2023 года было внесено 135 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 81 лицо, а в суды направлено 62 исковых заявления. Также по материалам проверок прокуратуры возбуждено 5 уголовных дел. Причиной этому стало выявление 377 нарушений.Так, городская прокуратура Мурома установила заключение контракта между ГБУ «Владупрадор» и ООО «АКМАСТРОЙ» на выполнение ремонтных работ мостового перехода в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Надзорные мероприятия показали, что подрядчик к выполнению работ так и не приступил, несмотря на то, что закончить размещение временных зданий и сооружений, устройство временного объезда, в том числе, монтаж конструкций временного моста и завоз основных конструкций (арматурные изделия, сваи) он обязан был еще до 30.03.2023.В связи с этим заместитель Муромского городского прокурора внес представления руководителям подрядной организации и заказчику работ.Также представление было внесено в адрес руководителя ООО «Транспспецстрой». В ходе прокурорской проверки установлено, что заключивший контракт с МКУ "ЦМУ администрации города Юрьев-Польский" на выполнение работ по благоустройству набережной реки Колокша в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» подрядчик не обеспечил качественное выполнение работ. Это привело к частичному нарушению отделочного покрытия набережной реки.В Камешковском районе прокуратура объявила предостережение подрядчику ГУП «ДСУ № 3» в целях недопущения нарушений сроков исполнения муниципального контракта на осуществление ремонта автомобильных дорог.Прокуратурой Юрьев-Польского района также объявлено предостережение начальнику Суздальского «ДРСУ» филиала ГУП «ДСУ-3» на аналогичных основаниях.Предостережение о недопустимости нарушения сроков капитального ремонта здания фельдшерско-акушерского пункта с. Новобусино объявили и генеральному директору ООО «Благострой».В рамках нацпроекта «Здравоохранение» организация заключила контракт с с ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница».Теперь устранение всех нарушений находится на контроле прокуратуры области.Фото - pxfuel.com