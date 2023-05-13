Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины. Как сообщают правоохранители, на момент досмотра обвиняемый прятал под одеждой полимерный сверток с

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины. Как сообщают правоохранители, на момент досмотра обвиняемый прятал под одеждой полимерный сверток с веществом белого цвета. Злоумышленника задержали в Гороховце. Экспертиза показала, что белый порошок оказался мефедроном. Его массы хватило бы на несколько доз, пояснили правоохранители. Обвиняемый вину признал. Он купил наркотик для личного потребления. Уголовное