Работы на проблемной трассе возобновят уже осенью. Напомним, что в городе Покрове в Петушинском...

Работы на проблемной трассе возобновят уже осенью.Напомним, что в городе Покрове в Петушинском районе вопрос ремонта дорог, а именно трассы М-7, обострился с началом майских праздников. Дорожные работы, которые, по словам местных властей, ведутся очень медленно, повлекли за собой пробки. Город оказался "парализован", а районные чиновники намеревались обратиться в Минтранс России.В связи с этим, как сообщает администрация Владимирской области, 12 мая губернатор Александр Авдеев провел совещание в формате видеоконференции. Участниками также выступили руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, глава администрации Петушинского района Александр Курбатов, исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Александр Нефёдов и заместитель губернатора Сергей Волков.По итогам совещания, было принято решение перенести основной ремонт трассы М-7 на осень для удобства жителей - сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. Также было установлено, что дорожные работы проводятся в соответствии с графиком, а дорожное видеонаблюдение заторов и пробок не зафиксировало.Александр Авдеев также подчеркнул важность окончания ремонтниками работ за майские праздники и поблагодарил дорожников «оперативно выполненные работы на одном из двух остро нуждающихся в ремонте фрагментах».Фото - pxfuel.com