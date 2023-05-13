Ремонт федеральной трассы М-7 в черте Покрова временно остановят. Об этом заявил глава Владимирской области Александр Авдеев. Такое решение чиновники приняли 12 мая в ходе совещания главы

Ремонт федеральной трассы М-7 в черте Покрова временно остановят. Об этом заявил глава Владимирской области Александр Авдеев. Такое решение чиновники приняли 12 мая в ходе совещания главы региона с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Участие в нем приняли также представитель Упрдор Москва – Нижний Новгород Александр Нефёдов и глава администрации Петушинского района Александр Курбатов.