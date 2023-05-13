Ушел из жизни родоначальник отечественного телевидения Эдуард Сагалаев. Сегодня, 13 мая в 76 лет...

Ушел из жизни родоначальник отечественного телевидения Эдуард Сагалаев.Сегодня, 13 мая в 76 лет умер Эдуард Сагалаев, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей.Эдуард Сагалаев родился 3 октября в 1946 году в Самарканде (Узбекистан). Там же он в 1967 году окончил филологический факультет.А вот с телевидением он связал свою жизнь позднее, в 1975 году, когда приехал в Москву и начал работать в Останкино заместителем главного редактора молодёжных программ Центрального телевидения СССР. С тех пор, работая с разными форматами, Эдуард Сагалаев примет участие в создании таких программ, как "12 этаж", "Семь дней", "Взгляд". Программа "Время" под его влиянием стала намного живее. Благодаря ему появился канал ТВ-6, который позднее стал "ТВ-6. Москва".За время работы в сфере ТВ Сагалаев получил звание «Легенда журналистики», был удостоен премий ТЭФИ и Правительства РФ в области СМИ, науки и техники, а также орденов: "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Орден "Дружбы", Орден святого благоверного князя Даниила Московского.Эдуард Сагалаев был недоволен политикой современных телекомпаний - они гонятся за рейтингами, забывая о долге перед аудиторией. Но работу над новыми проектами и развитием телевидения нашей страны он продолжал до самой смерти.