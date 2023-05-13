Инцидент произошёл 9 мая в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района.

Светлана Желтова спасла пожилую супружескую пару на пожаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. Инцидент произошёл 9 мая в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района.Женщина увидела, что напротив её жилища горит дом. Светлана вызвала пожарных и побежала спасать соседей. Она зашла в горящее помещение, разбудила пенсионеров и на руках вынесла старика.В Главном управлении МЧС России намерены поощрить женщину за смелый поступок.