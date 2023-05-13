В Коврове прошла историческая реконструкция Бой после Победы.
В Городском бульваре перед зданием...
В Коврове прошла историческая реконструкция "Бой после Победы".
В Городском бульваре перед зданием Историко-мемориального музея прошла историческая реконструкция «Бой после Победы». Об этом рассказал "Ковров Сегодня".
Реконструкторы воссоздали эпизод уничтожения советскими войсками остатков отрядов нацистов на территории Германии в 1945 году. Инициатор реконструкции – энтузиаст-общественник Алексей Стрижов. В мероприятии приняло участие сразу несколько реконструкторских клубов Коврова, а также Владимира, Гусь-Хрустального, Москвы и даже Уфы
Реконструкторам удалось воссоздать моменты боевых действий. Зрелище постарались сделать по-настоящему реалистичным, используя дым и спецэффекты.
Завершилось действо награждением участников. Клубы и наиболее отличившиеся реконструкторы получили Благодарственные письма Управления культуры и молодежной политики администрации Коврова, а все участники – памятные сувениры от организаторов.
Фото "Ковров Сегодня"