В Коврове прошла историческая реконструкция Бой после Победы. В Городском бульваре перед зданием...

В Коврове прошла историческая реконструкция "Бой после Победы".В Городском бульваре перед зданием Историко-мемориального музея прошла историческая реконструкция «Бой после Победы». Об этом рассказал "Ковров Сегодня".Реконструкторы воссоздали эпизод уничтожения советскими войсками остатков отрядов нацистов на территории Германии в 1945 году. Инициатор реконструкции – энтузиаст-общественник Алексей Стрижов. В мероприятии приняло участие сразу несколько реконструкторских клубов Коврова, а также Владимира, Гусь-Хрустального, Москвы и даже УфыРеконструкторам удалось воссоздать моменты боевых действий. Зрелище постарались сделать по-настоящему реалистичным, используя дым и спецэффекты.Завершилось действо награждением участников. Клубы и наиболее отличившиеся реконструкторы получили Благодарственные письма Управления культуры и молодежной политики администрации Коврова, а все участники – памятные сувениры от организаторов.Фото "Ковров Сегодня"