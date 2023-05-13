Обвиняемый в состоянии опьянения сел в заведённый Nissan. При этом в салоне находился пассажир, которого злоумышленник высадил. Проехать угонщику удалось недалеко. На этой же улице он врезался в шлагбаум на железнодорожном переезде.

В Петушинском районе осудят москвича, который врезался в столб на угнанном автомобиле, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Преступление произошло 1 апреля на улице Трансформаторная в Костерево.Обвиняемый в состоянии опьянения сел в заведённый Nissan. При этом в салоне находился пассажир, которого злоумышленник высадил. Проехать угонщику удалось недалеко. На этой же улице он врезался в шлагбаум на железнодорожном переезде.Москвич был задержан. Содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысило допустимую норму почти в пять раз. Материалы дела направлены в суд.