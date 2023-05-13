В Сети начало вируситься любопытное видео с собакой. Пес решил искупаться в море, но был напуган из-за других животных, которые проплывали мимо. Собаку встревожили сильные всплески, которые ..

В Сети начало вируситься любопытное видео с собакой. Пес решил искупаться в море, но был напуган из-за других животных, которые проплывали мимо.Собаку встревожили сильные всплески, которые на кадре напоминают подводные взрывы. Сначала пес не понимал, что происходит и из-за испуга начал быстро уплывать. Наблюдавшая за всем этим неподалеку хозяйка питомца даже перестала его видеть в определенный момент. Все закончилось благополучно, пес отделался лишь испугом. В результате оказалось, что "подводные взрывы", которых так испугалась собака — всего лишь стадо других животных — ламантинов.