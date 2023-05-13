Был пьяным за рулем, стал виновником ДТП, скрылся и теперь отправится в СИЗО. Суд избрал меру пресечения водителю Хёндэ Солярис, который скрылся после аварии на Октябрьском проспекте 10 мая.

Был пьяным за рулем, стал виновником ДТП, скрылся и теперь отправится в СИЗО. Суд избрал меру пресечения водителю Хёндэ Солярис, который скрылся после аварии на Октябрьском проспекте 10 мая. Как сообщали в ГИБДД, водитель не уступил дорогу иномарке Ситроен. Произошло столкновение. Ситроен первернулся на крышу и повис на отбойнике. Виновник аварии был пьян. Ближайшие 10