Владимирская спортсменка рассказала об искусстве самообороны. Поговорим еще об одном искусстве, в...

Владимирская спортсменка рассказала об искусстве самообороны.Поговорим еще об одном искусстве, в котором должен разбираться не только мужчина, но и женщина. И называется оно - самооборона. Как действовать, если вы оказались в опасности - учимся с Ольгой Яцык и ее героиней.Легким движением будущий юрист и клинический психолог Арина Баулина отправляет оппонента на пол. Вся ее жизнь - борьба. Любовь к спорту привили дед и отец - тоже спортсмены. В свои 23 Арина - кандидат в мастера спорта по панкратиону и член сборной Владимирской области по рукопашному бою. Самая памятная медаль добыта именно в этой дисциплине.Арина Баулина - тренер по самообороне:- Это моя первая медаль. Она, к сожалению, не за первое место, а за второе.- Это был мой первый опыт. Я выступала по рукопашному бою и для меня он прошёл достаточно успешно. В принципе, с этого и началась моя карьера тренерской деятельности и как спортсмена.Более двух лет Арина учит детей и взрослых навыкам самообороны. Во время схватки важен эмоциональный настрой. И если спортсмен целенаправленно готовит себя к бою, то для обывателя это всегда неожиданность. Могут попросту сдать нервы и человек растеряется. Задача Арины - передать ученикам свои знания и опыт.Арина Баулина - тренер по самообороне:- Я считаю, что каждая девочка, девушка должна уметь за себя постоять. Знать, как правильно себя вести в экстренных ситуациях, как использовать подручные средства для своей самообороны, как выходить из захвата:Поэтому, тренировки должны воспитывать в человеке уверенность в себе, характер и боевой дух. Особенно в эмоциональных женщинах.Наталья Сподобина - занимается самообороной:- Сто процентов это придаёт тебе уверенности. Ты чувствуешь себя более комфортно, уверенно и вообще самой прекрасной женщиной.Наталья уже полтора года занимается борьбой. В жизни приёмы ещё не понадобились. Говорит, что пресловутый удар в пах - не самый действенный метод защититься.Наталья Сподобина - занимается самообороной:- Обычная "двоечка" в голову, наверное, более эффективна будет нежели удар в пах.Молодое поколение бойцов не уступает в спортивных достижениях. Ульяне - 11. За два года занятий проявила себя в панкратионе. Ездит на соревнования и говорит, что тренировки помогают в жизни.Ульяна Мишенина - занимается самообороной:- Ты всегда в себе уверен и идёшь до конца к своей цели.Арина тренирует не только девочек. Макар уже успел применить навыки самообороны в жизни. Говорит, что желающих задеть его стало намного меньше.Макар Голубев - занимается самообороной:- Иногда обижают. Навыки приходится применять.Самыми эффективными в самообороне считаются воздействия на органы чувств - уши, нос и глаза. Нападающий потеряет ориентацию в пространстве и у вас появится возможность для контратаки или бегства.- Начинаем ударять по ушам и у человека создаётся ощущение лёгкой контузии.- У меня уже создалось.- ОглушениеОчень ярко этот приём показан во время сцены в камере СИЗО в сериале"Бандитский Петербург".Для защиты можно использовать всё: ключи, зонт, газовый баллончик. Но необходимо понимать, что эти предметы должны быть наготове. В случае нападения достать из кармана, например, ключи - времени не будет.Ольга Яцык:- В женской самообороне главное - не дразнить нападающего, а постараться скрыться. Либо использовать вот такой действенный приём, который называется "рычаг"Конечно, таким бодрым шагом можно отвести нападающего прямиком в полицейский участок, но лучше не рисковать. Избегайте полуночных прогулок в одиночестве и сомнительных компаний. Во всём остальном поможет спорт и регулярные тренировки.Ольга Яцык, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"