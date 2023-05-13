Сообщить о пьяном или неадекватном автомобилисте можно по номеру: 8 (4922) 54-16-65.

Во Владимире инспекторы ГИБДД проведут три массовых рейда по задержанию пьяных водителей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Для снижения аварийности на дорогах областной столицы и пресечения фактов вождения подшофе сотрудники спецроты ДПС будут ловить нарушителей 13 мая,19 и 26 мая.Напоминаем, что сообщить о пьяном или неадекватном автомобилисте можно по номеру: 8 (4922) 54-16-65. Полицейские обещают оперативно принять меры.