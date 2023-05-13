Цель проекта – ознакомление молодёжи с работой чиновников и депутатов.

Во Владимире стартовал второй сезон «Мастерской муниципального управления». Об этом рассказали в мэрии.Цель проекта – ознакомление молодёжи с работой чиновников и депутатов. Наставниками 20 студентов 1-4 курсов из владимирских вузов станут парламентарии областного ЗС и горсовета, лидеры общественного мнения, а также сотрудники горадминистрации.Напомним, что по итогам первого сезона двое участников получили работу в администрации.