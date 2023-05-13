С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185538 владимирцев.

Во Владимирской области 13 мая выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 5 человек подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном, 3 - в Ковровском, по 2 - в Муромском, Юрьев-Польском и Камешковском, по 1 - в Собинском, Киржачском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185538 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51392 заболевших во Владимире, 21963 - в Ковровском районе и 20153 - в Муроме.