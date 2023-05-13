Во Владимирской области 20 мая состоится Ночь музеев. Пресс-служба Владимиро-Суздальского...

Во Владимирской области 20 мая состоится "Ночь музеев".Пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника анонсировала дату проведения и программу мероприятий. В этот день во всех филиалах музея – во Владимире, Суздале, Муромцеве, Гусь-Хрустальном – пройдут яркие и разнообразные программы: презентации выставок, авторские экскурсии, прогулочные маршруты, мастер-классы, творческие эксперименты, театральные, литературные и музыкальные проекты. Каждый год ее посещают около 5 тысяч человек.Анонс программы:МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ПАЛАТЫ» (г. Владимир, ул. Большая Московская, 58)18:00 – 22.00 - Свободное посещение экспозиций и выставок (6+)18.00 – 18:40 - Лекция «Метаморфозы архитектуры» (12+)18:00 – 19:30 - Демонстрация документального фильма «Борис Французов. Художник». Творческая встреча с Борисом Борисовичем Французовым. К выставке «Свет, который везде... Борис Французов. Офорты» (6+)18.30 – 19:30 - Мастер-класс «Весеннее настроение» с художником Михаилом Герасимовым, художник-живописец, член Союза художников (6+)18:30 – 19:30, 20:30 – 21:30 - Кураторская экскурсия по выставке: «Великая отечественная война в документах» (6+)19:00 – 20:00 - Лекция. «История в лицах. Атрибуция некоторых портретов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника» (12+)19:00 – 20:00 - Кураторская экскурсия по экспозиции: «Мода и этикет» (6+)20:00 – 22:00 - Квиз «Истории Владимирской земли» (12+)19:30 – 20:10 - Мастер-класс по печати офорта. К выставке «Свет, который везде... Борис Французов. Офорты» (6+)20:00 – 21:00 - Кураторская экскурсия по экспозиции: «Осевое время русского пейзажа». (6+)МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ПАЛАТЫ» — ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА (г. Владимир, ул. Большая Московская, 58)18:15 – 18:30 - Интерактивное занятие «Какова пряха, такова и рубаха» (6+)18:40 – 19:00, 19:40 – 20:00, 20:40 – 21:00, 21:20 –21:40 - Интерактивная фольклорная программа для детей и взрослых «Русские игры в русском доме» (6+)19:00 – 19:40, 20:00 – 20:40 - Мастер-класс «Неприметная волшебница». История пуговицы. Роспись сувенира (6+)19:15 – 19:30 - Интерактивное занятие «Урок музыки» (6+)20:15 – 20:30 - Интерактивное занятие «На княжеском пиру» (6+)19:15 – 19:30 - Интерактивное занятие «Как учились в старину» (6+)ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР (г. Владимир, ул. Большая Московская, 60)18:30 – 19:30 - Лекция с певческими комментариями «Звуковой мир Древней Руси» (12+)19:30 – 22:00 - Свободное посещение экспозиции (6+)ДОМ-МУЗЕЙ СТОЛЕТОВЫХ (г. Владимир, ул. Столетовых, 3)18:30 – 19:30 - «Александр Столетов» Иммерсивный спектакль (12+)19:30 – 22:00 - Свободное посещение экспозиции (6+)КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР (г. Владимир, ул. Мира, д. 36 «Н»)18:00 – 22:00 - Свободное посещение выставки «Под куполом небес» (6+)18:30 – 19:30 - Лекция-встреча «Живописное и графическое в творчестве Бориса Французова» (6+)19:40 – 21:00 - Демонстрация документального фильма «Борис Французов. Художник» (6+)МУЗЕЙ ПРИРОДЫ (г. Владимир, ул. Мира, д. 19)17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 - Экскурсия по «ночному лесу» с фонариком (6+)Начало и завершение маршрута — Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков (г. Владимир)19:00 – 20:00 - Экскурсия на ретро-троллейбусе «Владимир Древний. Владимир Советский» (6+)ПАРК «ЛИПКИ» (Место сбора у МЦ Палаты»)18:00, 19:00, 20:00 - Экскурсионная программа «Вечер в старом парке» (6+)МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ И СТЕКЛА XVIII-XXI ВЕКОВ (г. Владимир, ул. Дворянская, 10)18:00 – 22:00 Свободное посещение экспозиции (6+)МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «КРЕМЛЬ» (г. Суздаль, ул. Кремлевская, д. 20)19:00 – 22:00 - Свободное посещение экспозиций и выставок (6+)20:00 – 22:00 - Свободное посещение экспозиции «Крестовая палата. Интерьер XVIII в.»19:15, 20:15, 21:15 - Экскурсия по Музейному комплексу «Кремль» (6+)19:20 – 20:00 - Лекция «Суздальский ренессанс 60-70-е годы XX века»20:15 – 21:15 - Мастер-класс по акварельной живописи «Волшебная акварель» с художником Виталием Черногаловым, членом ВТОО СХР, членом-корреспондентом (12+)20:30 - Открытый кинопоказ в рамках программы Созерцательного фестиваля «Места для души» им. Тонино Гэурры. Встреча с режиссером-документалистом Александром Бруньковском и показ его фильма «Тонино. Нон амаркордо»МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «КРЕМЛЬ» — ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА (г. Суздаль, ул. Кремлевская, 20)19:00 – 20:00 - Мастер-класс «Черно-белые истории» (Открытка «Старый Суздаль» в стиле «граттаж») (6+)19:00 – 19:45, 21:00 – 21:45 - «Кто грамоте горазд - тому не пропасть» (Веселое занятие в старой школе) (6+)МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «СПАСО-ЕВФИМИЕВ МОНАСТЫРЬ» (г. Суздаль, ул. Ленина, 148 «А»)19:00 – 22:00 - Свободное посещение экспозиций и выставок. 6+19:15 – 20:45 - Квест «Тайны Суздальского монастыря» (12+)20:00 – 20:50 - Кураторская экскурсия по экспозиции «Сплетение судеб». В рамках программы в рамках программы Созерцательного фестиваля «Места для души» им. Тонино Гэурры (12+)20:45 – 21:15 - Музыкальная программа «Ночная молитва». Мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря (6+)МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ ИМЕНИ МАЛЬЦОВЫХ (г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2 «А», экспозиция)18:00 – 19:30 - Гала-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля «Мещерский вернисаж» (6+)20:00 – 21:00 - Концерт Академического хора ВОМК им. А.П. Бородина (6+)21:00 – 21:30 - Презентация выставки «Грани чистой красоты». К 95-летию народного художника РФ, лауреата Государственной премии им. Репина Корнеева В.В.21:30 – 22:00 - Экскурсия по экспозиции Музея Хрусталя имени Мальцовых и выставке «Гимн стеклу» (6+)МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ ИМЕНИ МАЛЬЦОВЫХ — ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА (г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2 «А», выставочный зал)18:00 – 19:00, 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00 - Интерактивное занятие для детей «Твори, выдумывай, пробуй» (История о музейном экспонате «Стеклянный букет», раскраска трафарета экспоната (6+)АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС УСАДЬБЫ ВЛАДИМИРА ХРАПОВИЦКОГО В МУРОМЦЕВО (Судогодский район, пос. Муромцево, ул. Ямская)17:00 – 20:00 - Посещение экспозиций и выставок (6+)17:00 – 18:00 - Презентация Летнего сезона духовой музыки в Усадьбе Храповицкого с участием Судогодского духового оркестра «Возрождение» (6+)18:30 - Организованная экскурсия. Прогулка по усадьбе с осмотром замка (6+)Фото пресс-службы ВСМЗ