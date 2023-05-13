Во Владимирской области оштрафован гендиректор СПК по уголовному делу о загрязнении реки...

Во Владимирской области оштрафован гендиректор СПК по уголовному делу о загрязнении реки Выжга.Муромский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора СПК, расположенного в Муромском районе, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.В нарушение требований нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды, руководитель предприятия в июле-августе прошлого года неоднократно допускала переполнение навозохранилища. Навозные массы попали в реку Выжга, в результате чего причинен ущерб в виде частичной гибели рыбы.Суд назначил меру в виде судебного штрафа в размере 40000 рублей.Постановление в законную силу не вступило.Фото pxfuel.com