Во Владимирской области открылся сезон парапланеристов. Что может остановить бесстрашную девушку-...

Во Владимирской области открылся сезон парапланеристов.Что может остановить бесстрашную девушку- журналиста? Ничего! Наша Александра Лебедикова уже не первый раз покоряет небо. И сегодня поделится с вами впечатлениями от полета на параплане... Вдруг и у вас возникнет желание полетать под облаками?Парить над землей и наслаждаться просторами. Такова главная задача парапланеристов. Сегодня легкая авиация - одно из самых экстремальных, но вместе с тем популярных хобби. Артём Федин - опытный пилот. На параплане летает больше двадцати лет. По его мнению, у этого вида транспорта есть свои преимущества.Федин Артём, пилот:- Раньше были самолеты, парашюты, но больше всего понравился параплан. Легкий в управлении, обучении. Достаточно небольшая конструкция, которую можно взять с собой хоть в путешествие.Мотопараплан - параплан с мотором. Весит такая конструкция около десяти килограммов. "Оттолкнуться" от земли ей помогают колеса и двигатель. Далее подъемную силу создает крыло и потоки воздуха. Пилот следит за траекторией полета . Аппаратом он управляет с помощью строп.- Параплан поднимается на высоту более четырехсот метров. Именно с этой точки открываются самые живописные виды на город, которые нам с моим коллегой Фёдором вот-вот предстоит увидеть.-Федя, как настрой?-Саш, слушай, я даже не знаю если честно, что ожидать. Все-таки это мой первый полёт. Но погода замечательная - на небе ни облачка. Ну, я скажу так - страшно интересно.Перед стартом - краткий инструктаж. Затягиваем ремень потуже, настраиваем камеру, и...взлетаем!Уже с первых секунд небо дарит ощущение красоты и чувство свободы. Вспоминать о волнении - некогда. Жадно смотришь по сторонам - главное ничего не упустить! Лес, речка, поля, памятники архитектуры. С высоты птичьего полета все это напоминает красочный макет.Для любителей острых ощущений - головокружительные виражи. Крутые повороты, глубокие спирали с перегрузками. Спуск со скоростью пятнадцатьПродолжительность полета для новичков - пятнадцать минут. Опытные же парапланеристы могут летать почти весь день! Мировой рекорд установили пилоты из Красноярска - Павел Князев и Дмитрий Максименко. В воздухе они провели четырнадцать с половиной часов, преодолев расстояние в 1076 километров. За передвижением парапланеристов наблюдали сразу несколько авиадиспетчеров. В целях безопасностиПавел Князев, пилот:- Мы построили план, его подали специально примерно за сутки до вылета. После чего начались звонки с разных зональных центров. Ну если Красноярск к нам привык уже мягко говоря. Здесь мы подаем планы два раза в день - утром и вечером. То в Новосибирске зональный центр вообще не привык к тому,что моторщики так летают активно. Видимо там реже подают заявки и оттуда собственно два раза звонили - одна смена, потом вторая. Спрашивали сколько топлива, для чего вы летите - то, чего уже не спрашивают в Красноярске - в Новосибирске спрашивали.Установить свой собственный рекорд сегодня может любой желающий. Если заниматься с инструктором, самостоятельный полет можно совершить уже на второй день.Александра Лебедикова, Фёдор Лалакин, Александр Голубев, "Вести-Владимир"