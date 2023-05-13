Во Владимирской области пьяный водитель угнал автомобиль с пассажиром. Прокуратура Владимирской...

Во Владимирской области пьяный водитель угнал автомобиль с пассажиром.Прокуратура Владимирской области сообщает, что жителя Московской области обвиняют в угоне автомобиля с пассажиром внутри и вождении в нетрезвом виде.1 апреля 2023 года в Петушинском районе пьяный мужчина подошел к автомобилю "Nissan Almera Classic", который был заведен, и угнал его. Оказалось, внутри машины находился человек.На требования вернуться преступник остановился и попросил пассажира покинуть транспортное средство. Но далеко уехать не получилось - на той же улице злоумышленник не справился с управлением и столкнулся со шлагбаумом.К тому моменту подошел собственник автомобиля и вызвал полицию.Уголовное дело направили в Петушинский районный суд, где в дальнейшем оно будет рассмотрено.Фото - pxfuel.com