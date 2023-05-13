Во Владимирской области пьяный водитель угнал автомобиль с пассажиром.
Прокуратура Владимирской...
Во Владимирской области пьяный водитель угнал автомобиль с пассажиром.
Прокуратура Владимирской области сообщает, что жителя Московской области обвиняют в угоне автомобиля с пассажиром внутри и вождении в нетрезвом виде.
1 апреля 2023 года в Петушинском районе пьяный мужчина подошел к автомобилю "Nissan Almera Classic", который был заведен, и угнал его. Оказалось, внутри машины находился человек.
На требования вернуться преступник остановился и попросил пассажира покинуть транспортное средство. Но далеко уехать не получилось - на той же улице злоумышленник не справился с управлением и столкнулся со шлагбаумом.
К тому моменту подошел собственник автомобиля и вызвал полицию.
Уголовное дело направили в Петушинский районный суд, где в дальнейшем оно будет рассмотрено.
Фото - pxfuel.com