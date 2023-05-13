Во Владимирской области в магазинах бытовой техники могут исчезнуть товары популярных зарубежных...

Во Владимирской области в магазинах бытовой техники могут исчезнуть товары популярных зарубежных брендов.Из-за ужесточения контроля поставок электроники в РФ казахским правительством дистрибьюторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ. Это способствует увеличению стоимости конечной продукции на 10–12%. Об этом рассказали коллеги из интернет-издания "Коммерсантъ".Через Казахстан шли поставки бытовой техники и из Узбекистана: эти две страны были крупнейшими импортерами популярных брендов. Дистрибьюторы заявляют, что закупать подобную технику в новых ценовых условиях становится нерентабельно.После ужесточения контроля параллельного импорта в РФ российские дистрибьюторы начали менять каналы поставок в другие страны, такие как Китай, Киргизия, ОАЭ и др. Эти логистичекие изменения и приведут к удорожанию техники, возить ее в Россию станет невыгодно. Запрет транзита может привести к тому, что товары мировых брендов станет невыгодно возить параллельным импортом, а потребителю останутся китайские товары, которые поставляются в Россию официально, либо отечественные бренды.Тем временем, в России зафиксировали спад продаваемости бытовой техники и электроники на 15%. По подсчетам аналитической компании Infoline, общий объем продаж по итогам 2022 года составил 2,2 трлн рублей. По сравнению с позапрошлым годом этот рынок сократился на 15,4%.