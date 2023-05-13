Врачи Камешковской ЦРБ совершили во Владимирской области более 1300 выездов к пациентам на новых...

Врачи Камешковской ЦРБ совершили во Владимирской области более 1300 выездов к пациентам на новых автомобилях.В конце лета 2022 года Камешковская ЦРБ получила две «Лады Гранты». Машины были приобретены в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта «Здравоохранение». Один из автомобилей оставили в Камешковской ЦРБ, а второй передали врачебной амбулатории деревни Сергеиха. За восемь месяцев работы две машины совершили более 1100 выездов, сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области.А в январе 2023 года 12 медицинских учреждений нашего региона получили 33 новых полноприводных автомобиля «Нива Трэвел». Три из них поступили в Камешковскую ЦРБ. По одному автомобилю закрепили за Второвской и Брызгаловской врачебными амбулаториями, одна из машин пока находится в резерве больницы. С начала эксплуатации автомобилей медики выезжали на них 250 раз.Фото pxfuel.com/