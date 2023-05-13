Год колонии за пьяную езду. Судогодский районный суд вынес приговор местному жителю. Как сообщают в прокуратуре, по дороге в Улыбышево был задержан пьяный водитель. При досмотре

Год колонии за пьяную езду. Судогодский районный суд вынес приговор местному жителю. Как сообщают в прокуратуре, по дороге в Улыбышево был задержан пьяный водитель. При досмотре концентрация спирта в воздухе превышала норму в три раза. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. По требованию прокурора суд приговорил водителя к году