Жителей Владимирской области могут обязать готовить проектные документы на частные дома. Как...

Жителей Владимирской области могут обязать готовить проектные документы на частные дома.Как сообщает интернет-издание "Известия", инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС).Кроме того, было предложено обязать проводить его негосударственную экспертизу и независимый строительный надзор. Необходимость введения данных мер объясняют отсутствием четких правил игры на рынке индивидуального жилищного строительства, отсутствием требований к архитектурному облику малоэтажных строений, а также контроля за стройкой. По мнению экспертов, мера позволит улучшить качество стройки, сделать дома безопаснее.Фото Ирины Стеч