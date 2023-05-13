Жителей Владимирской области предупреждают о мошенниках, продающих готовые ответы на...

Жителей Владимирской области предупреждают о мошенниках, продающих готовые ответы на ЕГЭ.Предупредили школьников и их родителей эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.Так, в 2022 году перед едиными госэкзаменами в популярном мессенджере было создано около 30 групп, в котором продавали готовые ответы в среднем за 1500 рублей. Как заявляли администраторы этих групп, якобы они покупают задания у Регионального центра обработки информации. Но данное деяние преследуется по закону. Поэтому такие "продавцы" являются мошенниками.Фото pxfuel.com