Жители Владимирской области теперь могут бесплатно отправить посылки военнослужащим в зону СВО. С...

Жители Владимирской области теперь могут бесплатно отправить посылки военнослужащим в зону СВО.С 1 мая в почтовых отделениях можно бесплатно отправить посылки военнослужащим в зону СВО. Поручение было дано Минцифры совместно с «Почтой России».Вес каждой не должен превышать 10 килограммов. Однако число отправлений одним человеком – не ограничено. Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде.Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве, откуда они доставляются представителям Минобороны. Затем сотрудники ведомства самостоятельно передают отправления адресатам.Фото pxfuel.com