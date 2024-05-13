Об этом сообщается в паблике «ОЭК Суздаль» в ВКонтакте.

Активисты нашли слив канализации на Ильинском лугу в Суздале. Об этом сообщается в паблике «ОЭК Суздаль» в ВКонтакте.Кроме того, общественники недовольны состоянием тропы, ведущей по лугу. По словам местных жителей, после разлива реки Каменки пройти по дорогам очень сложно. Среди предложений – возведение специального деревянного настила в проблемных местах.«Есть ли в планах администрации города благоустройство данного маршрута – будем уточнять или выдвигать свои предложения», – рассказали экоактивисты.Если продолжать тему скверного запаха на Ильинском лугу, то это предстоит выяснить надзорным органам, обращение уже направлено. В Минприроды пояснили, что ручей, откуда, предположительно, идёт аромат, течёт со стороны посёлка Новый.