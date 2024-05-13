Мужчины встретились по дороге на предприятие, где вместе трудились. Коллега предложил обвиняемому прогулять работу и выпить. Тот согласился. Никто не мог и подумать о том, что это решение

Мужчины встретились по дороге на предприятие, где вместе трудились. Коллега предложил обвиняемому прогулять работу и выпить. Тот согласился. Никто не мог и подумать о том, что это решение окажется роковым. Как сообщили в прокуратуре, убийство произошло 24 февраля этого года. Мужчины решили “забить” на работу и отправились в кафе. После этого они зашли в магазин