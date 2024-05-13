Об этом сообщает Росстат.

Естественная убыль населения Владимирской области составила 2 532 человека. Об этом сообщает Росстат.Так, за первые два месяца в регионе родилось 1 346 человек, умерло же – 3 878. В прошлом году за аналогичный период убыль составляла 1 996 человек. Таким образом, наш регион сейчас находится в лидерах по смертности.Если во Владимирской области умерло почти в три раза больше, чем родилось, то в соседней Ивановской области также в 2,7 раза чаще умирают, чем рождаются, в Нижегородской – в 2,3 раза, в Ярославской – в 2,5 раза.Зато, например, в Дагестане, Чечне, Тыве, Якутии, ЯНАО, ХМАО и Тюмени ситуация с демографией обстоит чуть лучше.