Футболисты владимирского «Торпедо» обыграли команду «Зенит-2» Футболисты владимирского Торпедо...

Футболисты владимирского «Торпедо» обыграли команду «Зенит-2»Футболисты владимирского "Торпедо" со счётом 1:0 победили "Зенит-2". Как сообщили на сайте клуба, такой успех стал первой домашней победой сезона во Владимире.Напомним, что соревнования проходили на стадионе "Торпедо" во Владимире в рамках 6 тура второй лиги Б.Фото: Футбольный клуб «Торпедо» Владимир