Профилактическая акция «Уступи дорогу поездам!» прошла в границах Горьковской магистрали с 1 по 30 апреля 2024 года. Он был приурочен к наступающим летним каникулам.

Профилактическая акция «Уступи дорогу поездам!» прошла в границах Горьковской магистрали с 1 по 30 апреля 2024 года. Он был приурочен к наступающим летним каникулам.Цель мероприятия – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов.Работники ГЖД напомнили школьникам правила безопасного поведения на транспорте. В ходе акции лекции о правилах поведения прослушали почти 80 тыс. детей и их родителей. Железнодорожники раздали почти 8 тыс. памяток, а также тематическую сувенирную продукцию.С целью профилактики детского травматизма работники ГЖД принимали участие в родительских собраниях, организовывали экскурсии для школьников, показывали обучающие фильмы, проводили беседы, раздавали листовки и сувениры с правилами безопасного поведения на железной дороге.Кроме того, разъяснительной и профилактической работой были охвачены учебные заведения и учреждения дополнительного образования детей, расположенные вблизи железной дороги. В этих заведениях распространялись печатные и электронные информационные материалы о правилах поведения вблизи железной дороги, а также тематическая сувенирная продукция.***Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.