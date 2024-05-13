Горнолыжный комплекс «Заячья гора», расположенный в поселке Садовый Суздальского района, продается за 215 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито». Хозяева предлагают

Горнолыжный комплекс «Заячья гора», расположенный в поселке Садовый Суздальского района, продается за 215 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито». Хозяева предлагают купить бизнес целиком. Из текста объявления Предлагаем уникальный горнолыжный комплекс «Заячья Гора» расположенный в оживленном направление г. Суздаль. Отличное месторасположение объекта дает коммерческий потенциал для дальнейшего развития уже действующего комплекса. Прекрасный живописный