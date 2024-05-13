Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил Михаила Мишустина с назначением на...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя Правительства РФВ России продолжается формирование нового состава Правительства. Кабинет министров вновь возглавит Михаил Мишустин. Депутаты ГосДумы поддержали предложение Президента и утвердили Михаила Мишустина в должности председателя Правительства.Решение прокомментировал глава Владимирской области Александр Авдеев. Отметив, "оно основано на заслуженном доверии". Александр Авдеев подчеркнул: Владимирская область получает постоянную поддержку Правительства России."Благодаря личной поддержке Михаила Мишустина в регионе создана вторая особая экономическая зона, продолжается уверенный промышленный рост. Модернизируется инфраструктура, строятся социальные объекты, обновляется общественный транспорт, вводятся новые меры поддержки участников СВО и их семей. Глава региона выразил уверенность: продолжение совместной работы будет таким же успешным и плодотворным".