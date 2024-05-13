Губернатор Владимирской области Александр Авдеев выразил свои соболезнования жителям...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев выразил свои соболезнования жителям БелгородаБелгород, мы с вами! Главные слова этих дней. Свои соболезнования жителям приграничного города выразил губернатор Александр Авдеев.Напомним, накануне Белгородская область вновь подверглась массированной атаке украинских националистов. В результате попадания обломков ракеты в многоквартирный жилой дом обрушился целый подъезд с десятого по первый этаж. Погибли мирные люди. Также в праздничные дни нацисты обстреливали и другие территории Белгородчины.На своей официальной странице губернатор Александр Авдеев подчеркнул (цитата): "Эти атаки в святой для народов- победителей нацизма праздник- подлая месть слабых духом". Конец цитаты.