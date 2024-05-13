Во Владимирской школе №9 «урок мужества» провела председатель Заксобрания Ольга Хохлова. Спикер областного парламента рассказала десятиклассникам о подвигах предков и наших

Во Владимирской школе №9 «урок мужества» провела председатель Заксобрания Ольга Хохлова. Спикер областного парламента рассказала десятиклассникам о подвигах предков и наших современников. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области Мы освободили всю Европу от фашизма, можно сказать, весь мир от этой чумы. И у нас есть чем гордиться, но почему-то забывают, сколько русских солдат погибло, чтобы мир