Молодожёны из Мурома Андрей и Алёна поженились на первом Всероссийском свадебном фестивале, который стартовал в рамках Международной выставки-форума Россия.

Молодожёны из Мурома Андрей и Алёна поженились на первом Всероссийском свадебном фестивале, который стартовал в рамках Международной выставки-форума "Россия". Об этом 12 мая рассказала правительства Владимирской области.Торжественная церемония проходила на главной уличной сцене. Одновременно с нашими земляками поженились около 150 пар из разных субъектов Российской Федерации. Считается, что образованные на Красную горку семьи становятся самыми крепкими.Новоиспечённым супружеским парам передали огонь Всероссийского семейного очага, который по такому случаю доставили из Мурома. После этого состоялся праздничный концерт с участием звёзд отечественной эстрады.«Желаем новоиспеченным семьям любви, счастья и взаимопонимания», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.