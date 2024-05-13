На новых участках дорог во Владимирской области установили 18 камер, фиксирующих ПДД Министерство...

На новых участках дорог во Владимирской области установили 18 камер, фиксирующих ПДДМинистерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщает, что с 13.05.2024 по 19.05.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 113 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 309 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 331 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 15 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д А-108 «Московское большое кольцо» 125 км;- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км,- а/д Бетонка-Черново 3 км.На участках а/д М-7 «Волга» 110 км + 400 м – 111 км + 200 м и 113 км + 0 м – 113 км + 880 м фиксация нарушений скоростного режима будет осуществляться мобильным комплексом фотовидеофиксации.Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени, предоставляемый УГИБДД УМВД России по Владимирской области.Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области