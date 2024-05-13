Специалисты музея-заповедника «Александровская слобода» приняли участие в первом дне Всероссийского Свадебного фестиваля, открывшегося на выставке-форуме Россия.

«Специалисты музея-заповедника «Александровская слобода» приняли участие в первом дне Всероссийского Свадебного фестиваля, открывшегося на выставке-форуме "Россия". Это уже четвертая поездка на знаковый проект: дважды «Музей Ивана Грозного» продвигал культурно-туристический потенциал региона на стенде Владимирской области. В начале года выезжали целенаправленно большим составом на музейном автобусе, поскольку хотели увидеть грандиозный президентский проект и главное – ознакомиться с ноу-хау в технических методиках, позволяющих достоверно, привлекательно и креативно визуализировать образ места. Для современного посетителя это в приоритете», - говорит Светлана Смирнова, зав. отделом социокультурных коммуникаций музея-заповедника. Вчерашняя поездка существенно отличалась. Откликнувшись на просьбу Министерства культуры о возможности проведения в формате Свадебного фестиваля имеющихся тематических программ и мастер-классов, музей-заповедник предложил для сценической площадки форума свой эксклюзив. Это «Выбор царской невесты» - интерактивная костюмированная реконструкция с участием посетителей павильона. Оргкомитет выставки "Россия" посчитал, что театрализованный фрагмент подлинной свадебной церемонии в Александровской слободе и выбор будущей царицы (в XVI веке это было дело государственной важности) внесут в программу фестиваля статусный царский шарм в формате веселого действа. 12 мая с большим успехом оно состоялось.Рассказывает Светлана Вершинина, специалист по связям с общественностью музея-заповедника: «Действительно, работой своей мы удовлетворены. Выступали на ВДНХ в павильоне «Наша культура» на основной сценической площадке. Несмотря на предвечернее время, к назначенному часу посетители стали подходить, привлекали наши видеоролики, на больших экранах они смотрелись очень презентабельно. Взяли по максимуму и реквизит – трон, стилизованные табуреты, костюмы царя, свахи, невест, озаботились музыкальным сопровождением и т.д. Все это сработало и, конечно, профессионализм коллег на сцене – историческое превью от Анастасии Листопад и настоящее интерактивное шоу от Екатерины Копейкиной. Кстати, музей-заповедник был заявлен в программе на этот день, и журналисты из общества «Знание» так заинтересовались, что не только подробно нас проинтервьюировали, но и пожелали принять участие в «Выборе... ». Так что одной из царских невест была журналистка, а ее коллеги обеспечили онлайн-трансляцию (на страницах «Знания» в соцсетях) того, что проходило на сцене – «церемонию выбора невесты для Ивана Грозного в стольном граде Слободе».Спасибо коллегам, достойно представившим музей, отработавшим на супер-позитиве и подарившим настроение гостям Свадебного фестиваля – мега-проекта форума!