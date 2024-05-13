Утреннее ДТП, спровоцировавшее огромную пробку, случилось 13 мая в 7:20. Авария произошла на Московском шоссе в районе дома №23. Легковушка врезалась в экскаватор. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний

Утреннее ДТП, спровоцировавшее огромную пробку, случилось 13 мая в 7:20. Авария произошла на Московском шоссе в районе дома №23. Легковушка врезалась в экскаватор. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель «Ниссан Тиано» при перестроении не уступил дорогу движущемуся попутно экскаватору-погрузчику, в результате машины столкнулись. Как можно заметить по фотографиям, которые нам предоставили в ГИБДД, у автомобиля