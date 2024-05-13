Никас Сафронов решил изменить свое завещание, чтобы распределить свое имущество поровну. В своем завещании известный художник выразил желание оставить свою роскошную квартиру государству, чтобы сохранить память о себе и своем творчестве на долгие годы.

Никас Сафронов решил изменить свое завещание, чтобы распределить свое имущество поровну. В своем завещании известный художник выразил желание оставить свою роскошную квартиру государству, чтобы сохранить память о себе и своем творчестве на долгие годы.Сафронов не хочет, чтобы его дети разбазарили его наследство, поэтому он принял решение оставить его государству. Он выразил надежду, что найдется поклонник его творчества, который сможет передать потомкам все нюансы его жизни и творчества.Никас Сафронов имеет два официальных брака и шестерых детей от разных женщин. Несмотря на то, что двое его детей проживают за границей, он всегда готов поддержать их и открыть для них двери своего дома.Один из его сыновей, Ландин, выразил желание приехать в Россию, чтобы изучать русский язык и узнать российскую культуру поглубже. Еще один сын Стефано изучает менеджмент в искусстве в Париже. Никас Сафронов также упомянул о своем сыне Луке, который известен обществу благодаря своим музыкальным талантам.Никас Сафронов продолжает заботиться о своих детях и выражает интерес к их жизни и стремлениям. Его решение оставить квартиру государству может быть рассмотрено как попытка сохранить наследие своего творчества и жизни для будущих поколений.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Сафронов не горит желанием вступать в брак. Никас Сафронов признался, что пока у него в планах нет ни свадьбы, ни женщины для семейных уз.