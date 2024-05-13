12 мая на ВДНХ на выставке «Россия» в брак вступила 151 пара. Невесты и женихи приехали со всей страны. Среди них и наши земляки – Алена и Андрей. Молодые люди познакомились на работе, они

12 мая на ВДНХ на выставке «Россия» в брак вступила 151 пара. Невесты и женихи приехали со всей страны. Среди них и наши земляки – Алена и Андрей. Молодые люди познакомились на работе, они вместе трудились в агентстве недвижимости. В какой-то момент коллеги поняли, что имеют общие интересы. Так зародились отношения. Андрей сделал предложение Алене