После вмешательства правоохранителей жильцы многоквартирного дома №18 по улице Варварка получили новые квартиры.

После вмешательства правоохранителей жильцы многоквартирного дома №18 по улице Варварка получили новые квартиры. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.МКД №18 ещё в 2020 году признали аварийным и подлежащим сносу, а жильцов должны были расселить к маю 2022 года. Однако на момент проверки в здании оставались 7 человек.Тогда прокурор обратился в суд, который встал на сторону жителей и обязал мэрию расселить МКД.«Благодаря вмешательству прокуратуры жильцы аварийного дома получили благоустроенные квартиры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.