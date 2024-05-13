Об этом сообщают наши коллеги из «Российской газеты».

С владимирских прилавков могут пропасть сыры камамбер, рокфор и бри. Об этом сообщают наши коллеги из «Российской газеты».Связано это с тем, что у французских производителей фиксируется значитальное сокращение числа штаммов плесневелых грибов. По информации специалистов, связано это с изменением климата.Хуже всего ситуация обстоят с камамбером, так как грибы Penicillium camberti совсем утратили возможность размножаться.