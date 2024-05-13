Синоптики прогнозируют во Владимирской области последние весенние заморозки Приближающийся с...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области последние весенние заморозкиПриближающийся с северо-запада гребень антициклона будет главенствовать над Владимирской областью. В зоне его влияния в регионе сформируется сухая, солнечная погода. Однако перед этим владимирцы ощутят последний «штрих» заморозок.Во вторник, 14 мая 2024 года, температура воздуха утром составит -1°С, но уже днем прогреется до +12°С.Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 2м/с, а показатель влажности опустится до 33%.В темное время суток ожидайте на термометрах отметку +7°С.В Гидрометцентре прогнозируют: атмосферное давление будет немного повышенным — 752 мм ртутного столба.Народный прогноз на 14 мая:На Руси верили: багряное небо утром говорит о наступлении ветра и дождя; если летает много бабочек, до конца месяца простоит жаркая погода; если роса вечером выпала, то будет теплая и ясная погода.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений